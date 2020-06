Furs v zadnjem svežnju poslal še 69.087 informativnih izračunov dohodnine

Ljubljana, 30. junija - Finančna uprava RS (Furs) je danes razposlala tretji in zadnji sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2019, v katerem je 69.087 izračunov. Skupno je Furs letos izdal 1.554.991 informativnih izračunov. Če zavezanci ugotovijo, da podatki v izračunu niso pravilni oz. so pomanjkljivi, morajo najpozneje do 30. julija podati ugovor.