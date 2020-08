Na Ptuju se bodo začeli Dnevi poezije in vina

Ptuj, 27. avgusta - Na Ptuju se bodo danes začeli 24. dnevi poezije in vina. Z javnim branjem Odprtega pisma Evropi jih bo odprla madžarska pesnica in prozaistka Krisztina Toth. V njem je presodila, da je z Evropo nekaj narobe, in pozvala k temeljitemu razmisleku o tem, kako živimo. Festival bo do sobote zvečer gostil več kot 30 domačih in tujih pesnikov.