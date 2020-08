Krisztina Toth v odprtem pismu o bolnem srcu Evrope

Ptuj, 22. avgusta - Ptuj bo letos gostil že 24. dneve poezije in vina. Na četrtkovem odprtju bo mogoče prisluhniti tudi odprtemu pismu Evropi, ki ga je napisala madžarska avtorica Krisztina Toth. V njem opominja, da je z Evropo nekaj narobe. "Morda sodobne slikovne preiskave tega še ne pokažejo, toda sliši se. In pesem pokaže", zapiše in pozove k branju pesmi.