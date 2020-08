Skupina kulturnikov od vlade zahteva vzpostavitev dostojnih življenjskih pogojev v postojnskem centru za tujce

Ljubljana, 26. avgusta - Pesniki in pisatelji Boris A. Novak, Svetlana Makarovič in Dušan Šarotar ter igralka Draga Potočnjak so oblastem pri nas in drugim akterjem poslali apel zoper razčlovečenje beguncev in prosilcev za azil pri nas. V njem opozarjajo na nevzdržne razmere v postojnskem centru za tujce ter od vlade zahtevajo, da jim omogoči normalne življenjske pogoje.