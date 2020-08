Na območju Ribnice prestregli tihotapce z 21 migranti

Ribnica, 26. avgusta - Policisti so v torek okoli 21. ure na območju Ribnice med kontrolo treh osebnih vozil ugotovili, da sta dva državljana Slovenije in en državljan Bosne in Hercegovine prevažali 21 državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Postopki s tujci še potekajo, vsem trem osumljenim pa je bila odvzeta prostost, so sporočili policisti.