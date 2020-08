Policisti v poostrenem nadzoru ponoči odkrili 257 migrantov in sedem tihotapcev

Ljubljana, 19. avgusta - Policisti so v poostrenem nadzoru na območju policijskih uprav Ljubljana in Novo mesto v zadnji noči odkrili 257 oseb, ki so nedovoljeno prestopile mejo, in sedem tihotapcev. Namen poostrenega nadzora je bil preprečevanje in odkrivanje nezakonitih prehodov meje na najbolj obremenjenih območjih, so sporočili s policije.