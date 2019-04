Obtoženi za nepravilnosti v primeru šentviškega predora po 13 letih na sodišču

Ljubljana, 9. aprila - Nekdanja član in predsednik uprave Darsa Abdon Peklaj in Rajko Siročić ter nekdanji predsednik uprave Primorja Dušan Črnigoj so danes na ljubljanskem okrožnem sodišču zanikali očitana kazniva dejanja zlorabe položaja v primeru spornega financiranja šentviškega predora. Gre za javno naročilo iz leta 2006 in večmilijonsko podražitev gradnje.