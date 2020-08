Ponudba in povpraševanje po študentskih sobah in stanovanjih letos manjša

piše Aleš Kocjan

Ljubljana, 26. avgusta - Ponudbe in povpraševanja po zasebnih sobah in stanovanjih za študente je letos manj kot v preteklih letih, opažajo pri Kamrici, spletnem portalu za študentske sobe in stanovanja. Slednje med drugim pripisujejo razmeram, povezanim z novim koronavirusom in negotovosti glede načina začetka novega študijskega leta.