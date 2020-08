ŠOS za predlagano novelo stanovanjskega zakona, želi dodatne spremembe

Ljubljana, 21. avgusta - Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) podpira rešitve v osnutku novele stanovanjskega zakona za več najemnih stanovanj. Meni pa, da so potrebni dodatni ukrepi, kot so zagotovitev dodatnih sredstev za gradnjo, omejevanje oddajanja nepremičnin v turistični namen in obdavčenje praznih nepremičnin. Želijo tudi gradnjo javnih študentskih domov.