Kitajska in ZDA za nadaljevanje izvajanja trgovinskega sporazuma

Washington/Peking, 25. avgusta - Ameriški finančni minister Steven Mnuchin in trgovinski predstavnik Robert Lighthizer ter podpredsednik kitajske vlade Liu He so ponoči po evropskem času opravili težko pričakovani pogovor o izvajanju trgovinskega dogovora prve faze med državama. Kljub spet okrepljeni napetosti med velesilama so se strinjali, da se izvajanje sporazuma nadaljuje.