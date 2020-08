ZDA uradno odstopile od treh sporazumov s Hongkongom

Washington, 20. avgusta - ZDA so Hongkong v sredo uradno obvestile, da so odstopile od treh dvostranskih dogovorov o izročanju in obdavčitvi, poročajo tuje tiskovne agencije. Odstop od sporazumov sledi odločitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da zaradi spornega zakona o nacionalni varnosti Hongkongu ukine poseben trgovinski status.