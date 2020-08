V Wisconsinu po nemirih zaradi ustrelitve temnopoltega na ulicah nacionalna garda

Milwaukee, 25. avgusta - Guverner Wisconsina, demokrat Tony Evers je v ponedeljek uvedel policijsko uro in na ulice mesta Kenosha poslal nacionalno gardo, ki varuje objekte in gasilce pred nasiljem. To je izbruhnilo, potem ko je policist v nedeljo ustrelil v hrbet temnopoltega moškega, ki se je upiral aretaciji.