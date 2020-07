V več ameriških mestih protesti proti rasizmu in policijskemu nasilju

Seattle, 26. julija - V več ameriških mestih so v soboto potekali protesti proti rasizmu, policijskemu nasilju in tudi proti odločitvi predsednika ZDA Donalda Trumpa o napotitvi zveznih agentov s ciljem vzpostavitve reda. V Seattlu je prišlo do hudih spopadov med protestniki in policijo, slednja je uporabila solzivec. Iz Teksasa poročajo o smrtni žrtvi med protesti.