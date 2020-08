V breznu 3 v Kočevskem rogu posmrtni ostanki okoli 250 žrtev

Ljubljana, 24. avgusta - Predstavniki komisije vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč so danes predstavili odkritje novega morišča na območju Kočevskega roga. V t. i. breznu 3 so odkrili posmrtne ostanke in predmete, na podlagi katerih sklepajo, da gre za okoli 250 žrtev, večinoma mlajših moških, pomorjenih jeseni 1945.