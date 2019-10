Po raziskavah v breznu pod Macesnovo gorico v Kočevskem rogu slovenske žrtve

Ljubljana, 29. oktobra - Komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč je danes predstavila doslej opravljena dela in raziskave na območju brezna pod Macesnovo gorico v Kočevskem rogu. Rezultati raziskav potrjujejo pričevanja nekaterih preživelih, ki so se uspeli rešiti, da gre za morišče in grobišče slovenskih vojnih ujetnikov.