Novela stanovanjskega zakona septembra v medresorsko usklajevanje

Ljubljana, 21. avgusta - Ministrstvo za okolje in prostor je v javni obravnavi osnutka novele stanovanjskega zakona, ki se je iztekla v četrtek, prejelo pripombe 84 zainteresiranih oseb oz. deležnikov stanovanjske politike. Pripombe bo podrobno preučilo in dopolnjeno gradivo predloga zakona septembra dalo v medresorsko usklajevanje, so STA povedali na ministrstvu.