Izteka se javna obravnava stanovanjskega zakona

Ljubljana, 20. avgusta - Ministrstvo za okolje in prostor še danes zbira pripombe in predloge na osnutek novele stanovanjskega zakona. Ta med drugim predvideva zvišanje neprofitne najemnine in hkrati subvencij, višje zadolževanje stanovanjskih skladov, ustanovitev javne najemniške službe in spremembe glede soglasij v večstanovanjskih stavbah.