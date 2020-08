Guterres se je ob svetovnem dnevu humanitarnosti poklonil humanitarcem

New York, 19. avgusta - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres se je danes ob svetovnem dnevu humanitarnosti poklonil delu humanitarcev, ki premagujejo ogromne izzive, da lahko rešijo in izboljšajo življenja milijonov ljudi. Opozoril je, da so letos humanitarni delavci obremenjeni kot še nikoli prej.