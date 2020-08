Večer o tem, kako so se obnesli turistični boni (20. 8.)

Maribor, 19. avgusta - Srečko Klapš v komentarju V polno piše o tem, da so vladni bonbončki v obliki turističnih bonov tudi največjim kritikom dokazali, da le dosegajo svoj namen. Obenem pa so razgalili tudi negativen odnos turistične organizacije in ponudnikov do domačinov, ki so jim bili po avtorjevi oceni doslej dobri le za krpanje medsezone.