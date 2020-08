Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. 8.)

Ljubljana, 19. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da bo vlada v četrtek Hrvaško uvrstila na rdeči seznam epidemiološko nevarnih držav in o pozivu državljanom, naj se čim prej vrnejo domov. Poročale so tudi o hrvaškem odzivu na vladno napoved, primerih okužb z novim koronavirusom in o testu z droni, ki poteka na slovensko-avstrijski meji.