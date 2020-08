Članstvo SD za kandidate za predsedniško mesto predlaga Lokarjevo, Prednika in Fajonovo

Ljubljana, 19. avgusta - Članice in člani SD so v sklopu evidentiranj za mesto predsednika oz. predsednika SD predlagali vidno članico stranke Sonjo Lokar, evropsko poslanko in predsedujočo SD Tanjo Fajon in poslanca Janija Prednika. Kongres bo predvidoma potekal 10. oktobra in bo prvi digitalni politični dogodek takšnih razsežnosti v Sloveniji, so sporočili iz stranke.