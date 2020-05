Za vidne predstavnike SD menjava v vrhu stranke pravi korak v pravem trenutku

Ljubljana, 28. maja - Vidni predstavniki SD so po današnjem predsedstvu pozdravili odločitev Dejana Židana, da po šestih letih vodenj stranke preda dosedanji podpredsednici Tanji Fajon. To se je po njihovih ocenah zgodilo v pravem času, Fajonova pa da je oseba, ki z drugačnim vodenjem in več povezovanja SD lahko vzdigne na javnomnenjskih lestvicah in zmaga na volitvah.