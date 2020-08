Janša: Slovenija podpira demokratične zahteve Belorusov

Ljubljana, 19. avgusta - Prva skrb EU je, da se spoštujejo temeljne pravice in svoboščine beloruskih državljanov, vključno s pravico do svobodnih in poštenih volitev ter samoodločbe o svojih mednarodnih povezavah, je na današnjem virtualnem vrhu EU o razmerah v Belorusiji poudaril premier Janez Janša, so sporočili iz njegovega kabineta.