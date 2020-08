Voditelji EU v sredo o razmerah v Belorusiji

pripravila Jasna Vrečko

Bruselj/Minsk/Ljubljana, 18. avgusta - Voditelji EU bodo v sredo na izredni videokonferenci, ki se je bo udeležil tudi premier Janez Janša, razpravljali o razmerah v Belorusiji. To že več kot teden dni pretresajo množični protesti proti dolgoletnemu predsedniku Aleksandru Lukašenku, ki jih spremljajo brutalno nasilje in množične aretacije protestnikov in opozicijskih politikov.