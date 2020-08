Anton Podbevšek Teater s Talko gostuje na Korčuli

Korčula, 22. avgusta - V sklopu povezovanja Novega mesta in Korčule v mednarodnem kontekstu ter sodelovanja med Anton Podbevšek Teatrom (APT) in Centrom za kulturo Korčula bo danes na hrvaškem otoku gostovala predstava Talka v režiji Matjaža Bergerja. Postdramska filozofska uprizoritev je nastala po besedilu Paula Claudela in tolmačenju psihoanalitika Jacquesa Lacana.