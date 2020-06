Anton Podbevšek Teater s premiero Talke v režiji Matjaža Bergerja

Kostanjevica na Krki, 29. junija - Anton Podbevšek Teater (APT) iz Novega mesta bo pri nekdanji cerkvi Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki v režiji Matjaža Bergerja drevi premierno izvedel post-dramsko filozofsko uprizoritev Talka. Predstavo so pripravili po besedilu francoskega dramatika in pesnika Paula Claudela in tolmačenju francoskega psihoanalitika Jacquesa Lacana.