Primorske novice o omejenosti svobode (19. 8.)

Koper, 18. avgusta - Jana Krebelj v komentarju Svoboda v času korone piše, da svoboda ni neomejena. Ker nekateri ne upoštevajo ukrepov in niti malo ne omejujejo svoje svobode, so domovi za starejše in njihovi stanovalci zaprti. Napovedana karantena za povratnike s Hrvaške pa bo zanetila nove odzive o tem, kako država omejuje svobodo ljudi.