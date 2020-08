Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. 8.)

Ljubljana, 18. avgusta - Tuje tiskovne agencije so danes poročale, da v Sloveniji trenutno kaže, da se bodo lahko 1. septembra v šole vrnili vsi dijaki in učenci. Med drugim so pisale tudi o 27 primerih okužbe z novim koronavirusom, ki so jih v ponedeljek potrdili v Sloveniji, in da bo odločitev glede karantene za povratnike s Hrvaške predvidoma sprejeta do petka.