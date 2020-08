Poročilo senatnega odbora potrjuje rusko vpletanje v volitve 2016 v korist Trumpa

Washington, 18. avgusta - Senatni odbor za obveščevalne zadeve je objavil sklepno poročilo o preiskavi ruskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016. Preiskava je trajala tri leta in pol, v njej pa so brez vsakega dvoma ugotovili, da so se Rusi vpletali v kampanjo, da pomagajo do zmage Donaldu Trumpu.