Trumpova volilna ekipa toži New York Times zaradi poročanja o sodelovanju z Moskvo

New York, 27. februarja - Kampanja za ponovno izvolitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa je v sredo vložila tožbo proti časopisu New York Times, zaradi "zavestnih objav lažnih in žaljivih izjav" o Trumpu, ki naj bi imel "dogovor z oligarhijo ruskega predsednika Vladimirja Putina" za pomoč na volitvah 2016 proti demokratki Hillary Clinton.