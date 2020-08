Razprava: Novela stanovanjskega zakona gašenje požara, nujne sistemske spremembe

Ljubljana, 18. avgusta - Rešitve v osnutku novele stanovanjskega zakona, ki je do 20. avgusta še v javni obravnavi, pomenijo le gašenje požara, so le najnujnejše spremembe za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj. Za ureditev področja bo potreben nov sistemski zakon, so se strinjali udeleženci današnje spletne razprave v organizaciji nevladnih organizacij.