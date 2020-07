V javni obravnavi prenova stanovanjskega zakona

Ljubljana, 21. julija - Ministrstvo za okolje in prostor je danes v javno obravnavo dalo predlog novele stanovanjskega zakona, ki med drugim predvideva zvišanje neprofitne najemnine in hkrati subvencij, višje zadolževanje stanovanjskih skladov, ustanovitev javne najemniške službe in spremembe glede soglasij v večstanovanjskih stavbah. Pripombe zbirajo do 20. avgusta.