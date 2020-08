Kontrolni brisi osmih zaposlenih z očesnega oddelka celjske bolnišnice negativni

Celje, 15. avgusta - Kontrolni brisi osmih zaposlenih z očesnega oddelka celjske bolnišnice, ki so bili teden dni v samoizolaciji zaradi tesnega stika z okuženo sodelavko, so negativni. Medtem pa okužena sodelavka ostaja v samoizolaciji, ponovno bo testirana 21. avgusta, so danes za STA povedali v celjski bolnišnici.