V celjski bolnišnici potrdili novo okužbo pri zaposleni

Celje, 12. avgusta - V celjski bolnišnici so v petek pri zdravstveni delavki z očesnega oddelka evidentirali okužbo z novim koronavirusom. Na oddelku so takoj izvedli vse predpisane ukrepe. V samoizolacijo so napotili osem medicinskih sester in zdravnikov, ki so bili v tesnem stiku z okuženo.