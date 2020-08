Po popoldanskih prometnih nesrečah spet prevozne vse avtoceste

Ljubljana, 14. avgusta - Po popoldanskih prometnih nesrečah so spet prevozne štajerska, gorenjska in primorska avtocesta. Kilometrski zastoji sicer še nastajajo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v obe smeri. Zaradi podrtega drevja pri Bukovici pa je zaprta cesta Most na Soči-Dolenja Trebuša, še sporočajo s prometno-informacijskega centra.