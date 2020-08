Prometne nesreče ovirajo promet na štajerski, gorenjski in primorski avtocesti

Ljubljana, 14. avgusta - Zaradi prometne nesreče je zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica v smeri proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med predorom Ljubno in priključkom Brezje proti Karavankam. Promet je oviran tudi na primorski avtocesti med priključkoma Kastelec in Črni Kal proti Kopru.