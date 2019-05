Po oceni zdravstvenih zavodov dosledno upoštevanje zdravniških standardov in normativov z junijem ni mogoče

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 30. maja - V združenju zdravstvenih zavodov in posameznih bolnišnicah opozarjajo, da implementacija standardov in normativov iz modre knjige, kot jih z junijem zahteva sindikat Fides, ni mogoča. Na trgu namreč ni dovolj specialistov, dosledno upoštevanje normativov pa bi predstavljalo grožnjo javnemu zdravstvenemu sistemu in celo zdravju bolnikov.