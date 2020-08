V Belorusiji so izpustili več sto pridržanih protestnikov

Minsk, 14. avgusta - V Belorusiji so v četrtek začeli izpuščati več sto ljudi, ki so jih minule dni pridržali na protestih. Notranji minister Jurij Karajev se je tudi opravičil za aretacije nedolžnih ljudi. Na ulicah beloruskih mest so sicer protestniki v četrtek nadaljevali svoje aktivnosti, na katerih pozivajo dolgoletnega predsednika Aleksandra Lukašenka k odstopu.