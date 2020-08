Pompeo in Janša pričakujeta okrepitev gospodarskih odnosov

Bled, 13. avgusta - Slovenski premier Janez Janša in njegov visoki gost, ameriški državni sekretar Mike Pompeo sta danes na Bledu potrdila dobre odnose med državama in skupne vrednote. "Naše prijateljstvo in strateško partnerstvo raste," je zatrdil Pompeo. Izrazil je tudi prepričanje, da bo njegov obisk okrepil gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in ZDA.