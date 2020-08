Državni urad za mladino o pomenu soudeležbe mladih pri procesih odločanja

Ljubljana, 12. avgusta - V vladnem uradu za mladino so ob mednarodnem dnevu mladih izpostavili pomen soudeležbe mladih pri javnih zadevah. Ta namreč po njihovem prepričanju poleg merljivih učinkov na družbeni razvoj prinaša tudi optimizem in pogum, s katerim se mladi lotevajo novodobnih izzivov, od podnebnih sprememb do spopadanja z epidemijo novega koronavirusa.