Svetina pred mednarodnim dnem mladih poziva k ukrepanju za večje možnosti mladih

Ljubljana, 11. avgusta - Varuh človekovih pravic Peter Svetina pred mednarodnim dnem mladih opozarja na številne izzive in ovire, s katerimi se mladi spopadajo na poti osamosvajanja. To jim otežujemo z neurejeno stanovanjsko problematiko in nedostojnimi plačili za delo, je prepričan Svetina, ki zagovarja večje vključevanje mladih v procese odločanja, je sporočil varuh.