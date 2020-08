Primorske novice o bolezni brkinskih češp (10. 8.)

Koper, 9. avgusta - Helena Race v komentarju Ste že kupili češpe iz Brkinov? piše o bogati zgodovini brkinskih jabolk in češp, ki so bile prepoznavne celo do Pariza in Dunaja. Danes se s trženjem tovrstnega sadja na lastno pest spoprijemajo večinoma starejši sadjarji, a zares prepoznavne ponudbe žal ni. Češpe pa se spopadajo tudi z neozdravljivo boleznijo.