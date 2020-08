Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. in 9. 8.)

Ljubljana, 9. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o novih potrjenih okužbah z novim koronavirusom, manjšem obsegu testiranja v Sloveniji in nedavnem poostrenem policijskem nadzoru nad nezakonitimi prehodi meje. Poročale so tudi o zmagi Primoža Rogliča na kolesarski dirki v Franciji in prometnih zastojih na mejnih prehodih.