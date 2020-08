Tudi v Slovenskih Konjicah nasprotovanje taboru Štajerske varde

Slovenske Konjice, 9. avgusta - Župan občine Slovenske Konjice Darko Ratajc je s podžupanom ter občinskimi svetniki izrazil nasprotovanje morebitni organizaciji tabora Štajerske varde v njihovi občini. V izjavi so zapisali, da uniformirani pripadniki te in ostalih paravojaških skupin v občini niso zaželeni. Podobno so že pred tem sporočili v Ormožu in Slovenski Bistrici.