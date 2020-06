Bistriški svetniki obsodili nedavno ravnanje Štajerske varde

Slovenska Bistrica, 12. junija - Občinski svetniki v Slovenski Bistrici so na četrtkovi seji obsodili nedavni primer nestrpnega in provokativnega ravnanja pripadnikov Štajerske varde na tamkajšnji policijski postaji. Vlado so ob tem pozvali k čim prejšnjemu sprejemu ustrezne zakonodaje, ki bi pristojnim na tem področju zagotovila učinkovito in zakonito ukrepanje.