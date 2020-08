Michel v soboto v Bejrutu, donatorska konferenca v nedeljo

Bruselj/Bejrut, 7. avgusta - Predsednik Evropskega sveta Charles Michel bo v soboto obiskal Bejrut, da bi Libanoncem prenesel solidarnost Evrope po uničujočih eksplozijah, ki so zahtevale najmanj 154 življenj in uničile pol prestolnice. V nedeljo pa bo potekala donatorska konferenca za Bejrut, so sporočili iz Bruslja.