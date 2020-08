V Bejrutu po eksploziji izbruhnili protesti

Bejrut, 7. avgusta - V Bejrutu so po siloviti eksploziji, ki je v torek razdejala mesto, pozno v četrtek izbruhnili protesti. Prišlo je tudi do spopadov med policisti in protestniki, ki v zadnjih dogodkih vidijo dokončni dokaz nesposobnosti oblasti. Policisti so proti zbranim uporabili solzivec, več ljudi je bilo poškodovanih.