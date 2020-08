Po četrtkovi nesreči v kolesarskem parku v bolnišnici ostajajo trije mladoletniki

Ljubljana/Ribnica, 7. avgusta - Trojico mladoletnih fantov, ki so se v četrtek poškodovali v kolesarskem parku v Občini Ribnica, bodo še danes odpustili iz bolnišnice. V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana ostajajo še trije, dva imata nekoliko težje poškodbe hrbtenice in rok, pri tretjem preiskave še potekajo, so pojasnili v UKC Ljubljana.