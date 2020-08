Šest mladoletnikov poškodovanih v kolesarskem parku

Ribnica, 7. avgusta - V kolesarskem parku v naselju Dolenji Lazi v občini Ribnica je v četrtek nekaj po 20. uri šest mladoletnikov skakalo po kolesarski skakalnici, pri čemer se je vdrl pod na stolpu skakalnice. Padli so sedem metrov globoko in se pri tem poškodovali. Posredovali so gasilci in reševalci, ki so vseh šest poškodovanih prepeljali v UKC Ljubljana.