Tedenski pregled - Slovenija od 7. do 13. 8.

Ljubljana, 14. avgusta - Slovenijo je obiskal ameriški zunanji minister Mike Pompeo. Poslanci stranke DeSUS so od predsednice stranke in kmetijske ministrice Aleksandre Pivec zahtevali odstop, a ta meni, da je za to še prezgodaj. Novi koronavirus, s katerim se Slovenija zadnja dva tedna bori uspešneje, je botroval zamiku začetka državnega prvenstva v nogometu.